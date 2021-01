Bari: inizio lavori per trasformare l’edificio dell’ex manifattura tabacchi in sede Cnr Ieri il via all'opera (Di martedì 19 gennaio 2021) Di Francesco Santoro: Al via il cantiere per la realizzazione della sede del Consiglio nazionale delle ricerche nell’edificio dell’ex manifattura tabacchi di Bari. «Noi andiamo avanti e oggi è partito un nuovo importante progetto per la città- commenta il sindaco Antonio Decaro-. Finalmente sono cominciati i lavori di Invimit nella sezione della ex manifattura dei tabacchi che ospiterà il Cnr. Nel cuore del quartiere Libertà nascerà il polo della ricerca e dell’innovazione. Questa- prosegue Decaro- è una tappa importante del percorso di riqualificazione che stiamo compiendo in questo quartiere in cui, una volta terminati gli interventi, si trasferiranno centinaia di ricercatori e nuove ... Leggi su noinotizie (Di martedì 19 gennaio 2021) Di Francesco Santoro: Al via il cantiere per la realizzazione delladel Consiglio nazionale delle ricerche neldi. «Noi andiamo avanti e oggi è partito un nuovo importante progetto per la città- commenta il sindaco Antonio Decaro-. Finalmente sono cominciati idi Invimit nella sezione della exdeiche ospiterà il Cnr. Nel cuore del quartiere Libertà nascerà il polo della ricerca e dell’innovazione. Questa- prosegue Decaro- è una tappa importante del percorso di riqualificazione che stiamo compiendo in questo quartiere in cui, una volta terminati gli interventi, si trasferiranno centinaia di ricercatori e nuove ...

