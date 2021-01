“Avete scelto la strada dell’aggressione”: la risposta di Giuseppe Conte a Matteo Renzi in Senato (Di martedì 19 gennaio 2021) Era il momento più atteso della giornata di oggi in Senato. È arrivato una decina di minuti dopo le 19, quando, verso la fine del suo intervento in replica, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è rivolto direttamente a Italia viva e in particolare a Matteo Renzi, senza mai nominarlo. E, di fronte a quello che è diventato ormai il suo avversario politico numero uno, Conte ha ripercorso, uno dopo l’altro, tutti i nodi irrisolti di questa crisi di governo, dal Recovery plan al Mes, passando per la cabina di regia. “Voglio dire una cosa” ha esordito. “A me non sembra che quando abbiamo trattato dei temi concreti non si sia trovata una soluzione. Se parliamo di Recovery Plan, ricordiamolo, non è stato approvato in qualche oscura cantina di Palazzo Chigi ma in incontri bilaterali ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Era il momento più atteso della giornata di oggi in. È arrivato una decina di minuti dopo le 19, quando, verso la fine del suo intervento in replica, il Presidente del Consigliosi è rivolto direttamente a Italia viva e in particolare a, senza mai nominarlo. E, di fronte a quello che è diventato ormai il suo avversario politico numero uno,ha ripercorso, uno dopo l’altro, tutti i nodi irrisolti di questa crisi di governo, dal Recovery plan al Mes, passando per la cabina di regia. “Voglio dire una cosa” ha esordito. “A me non sembra che quando abbiamo trattato dei temi concreti non si sia trovata una soluzione. Se parliamo di Recovery Plan, ricordiamolo, non è stato approvato in qualche oscura cantina di Palazzo Chigi ma in incontri bilaterali ...

