Altra neve in settimana: ecco dove è attesa. Tutti i dettagli (Di martedì 19 gennaio 2021) Gelo e neve attanagliano ancora mezza Europa, mentre in Italia le temperature iniziano a risalire per effetto di un cambio di circolazione che riporta alla ribalta l'aria più mite. Un promontorio di alta pressione sarà seguito da correnti oceaniche che scalzeranno il freddo russo. Nuove nevicate in arrivo, ma solo sui rilieviI flussi occidentali, associati ad una depressione centrata sulla Gran Bretagna, non tarderanno a riportare il maltempo. Le condizioni meteo, sotto gli effetti delle infiltrazioni d'aria umida, si apprestano a deteriorarsi al Nord e sulle regioni tirreniche, con aumento della nuvolosità e primi locali piovaschi. Il cedimento anticiclonico diventerà più evidente a partire da mercoledì, per l'intensificazione delle correnti sud-occidentali. Piovaschi bagneranno le aree tirreniche la Liguria, ma dalla sera deboli fenomeni si manifesteranno anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Altra neve Meteo previsioni altra Neve in pianura al Nord. Proiezioni da oggi e per 10 giorni Meteo Giornale “In montagna scegliamo attività a basso rischio”. L’invito di CNSAS e CAI per il 2021

"Scegliete un'altra montagna: meno rischiosa, ma non meno coinvolgente". L'invito del CNSA e CAI per il 2021 rivolto agli appassionati di montagna ...

