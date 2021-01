2020 Game | il videogioco gratuito che ripercorre gli eventi dell’ultimo anno

(Di martedì 19 gennaio 2021) Un talentuoso sviluppatore ha rilasciato gratuitamente ‘’, un gioco con cuire ilcon un pizzico di ironia. Quando ci si trova a vivere un periodo storico complesso non si può fare a meno di subirne le conseguenze sociali, economiche e psicologiche. Ilè stato undisastroso, non solo perché il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Il gioco è tutt’altro che difficile e si completa in una decina di minuti, ma è sicuramente un modo per (cercare di) guardare con un po’ di leggerezza a un periodo che non dimenticheremo facilmente, m ...Un talentuoso sviluppatore ha rilasciato gratuitamente ‘2020 Game’, un gioco con cui ripercorrere il 2020 con un pizzico di ironia. Quando ci si trova a vivere un periodo storico complesso non si può ...