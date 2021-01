Vaccino in Campania, al via i richiami: anche a De Luca la seconda dose (Di lunedì 18 gennaio 2021) A distanza di venti giorni dall’iniezione della prima dose, è partita oggi la somministrazione dei richiami del Vaccino in Campania. Processo di immunizzazione completato anche per il governatore. Vaccino in Campania Partita oggi in Campania la somministrazione dei primi richiami del Vaccino anti-covid. A distanza di venti giorni dall’iniezione della prima dose, si completa Leggi su 2anews (Di lunedì 18 gennaio 2021) A distanza di venti giorni dall’iniezione della prima, è partita oggi la somministrazione deidelin. Processo di immunizzazione completatoper il governatore.inPartita oggi inla somministrazione dei primidelanti-covid. A distanza di venti giorni dall’iniezione della prima, si completa

Notiziedi_it : Covid, in Campania i primi «immuni» dopo la seconda dose di vaccino - PupiaTv : Vaccino Covid, in Campania i primi 'immuni' dopo seconda dose - - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Vaccino anti Covid, in Campania via ai richiami: anche a De Luca somministrata la seconda dose -