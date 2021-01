Terremoto Campania – Scossa di Ml 3.2 con epicentro a Salvitelle (Di lunedì 18 gennaio 2021) ?Terremoto nel Salernitano, Scossa di 3.2 stamani con epicentro in zona Salvitelle. La Scossa di Terremoto di magnitudo 3.2 è stata avvertita e registrata dalla Sala sismica di Ingv alle 8.31. Secondo quanto rende noto da Ingv, l’epicentro è stato individuato ad una profondità di 16 chilometri. Una Scossa di magnitudo 3.2 della ‘scala Richter’ è stata registrata nella Leggi su periodicodaily (Di lunedì 18 gennaio 2021) ?nel Salernitano,di 3.2 stamani conin zona. Ladidi magnitudo 3.2 è stata avvertita e registrata dalla Sala sismica di Ingv alle 8.31. Secondo quanto rende noto da Ingv, l’è stato individuato ad una profondità di 16 chilometri. Unadi magnitudo 3.2 della ‘scala Richter’ è stata registrata nella

infoitinterno : Scossa di terremoto in Basilicata avvertita in Puglia e in Campania - SiamoPartenopei : Terremoto in Campania, scossa avvertita in provincia di Salerno alle 8.30: l'epicentro e la magnitudo - cilentano_it : Dopo diversi giorni di continue scosse in Campania, oggi e' la volta di Salvitelle. La scossa di magnitudo 3.2, che… - occhio_notizie : L'avete sentita? - CalcioNapoli24 : -