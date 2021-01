Scoperte due radiogalassie giganti grazie al telescopio nel deserto del Karoo (Sudafrica) (Di lunedì 18 gennaio 2021) Si tratta di galassie molto speciali ed è per questo che la scoperta di due radiogalassie entusiasma gli astrofisici. Solo una piccola frazione di galassie nel cosmo è attiva, ovvero ospita un buco nero supermassiccio che non è ‘a ripos0’ ma divora il gas interstellare a ritmi sostenuti e rilascia immense quantità di energia. Ancor più rare, tra le galassie attive, sono le radiogalassie, nelle quali si formano anche potenti getti di particelle che schizzano via dal buco nero a velocità prossime a quella della luce, coprendo enormi distanze negli spazi interstellari ed emettendo onde radio in gran quantità. E tra queste, rarissime sono le radiogalassie giganti, i cui getti radio possono raggiungere un’estensione superiore ai due milioni di anni luce. Nonostante la presunta scarsità, un nuovo studio guidato da Jacinta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Si tratta di galassie molto speciali ed è per questo che la scoperta di dueentusiasma gli astrofisici. Solo una piccola frazione di galassie nel cosmo è attiva, ovvero ospita un buco nero supermassiccio che non è ‘a ripos0’ ma divora il gas interstellare a ritmi sostenuti e rilascia immense quantità di energia. Ancor più rare, tra le galassie attive, sono le, nelle quali si formano anche potenti getti di particelle che schizzano via dal buco nero a velocità prossime a quella della luce, coprendo enormi distanze negli spazi interstellari ed emettendo onde radio in gran quantità. E tra queste, rarissime sono le, i cui getti radio possono raggiungere un’estensione superiore ai due milioni di anni luce. Nonostante la presunta scarsità, un nuovo studio guidato da Jacinta ...

