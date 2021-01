Salto in alto, a Bergamo successo per Nicholas Nava (Di lunedì 18 gennaio 2021) La stagione indoor dell’atletica bergamasca inizia nel segno di Nicholas Nava. Il 22enne di Borgo di Terzo si è infatti imposto nella prova di Salto in alto svoltasi nel tunnel di via delle Valli raggiungendo quota 2,11 metri. In grado di compiere un percorso netto che l’ha portato a superare senza problemi l’asticella posta rispettivamente 2,00, 2,05 e 2,08, l’alfiere dell’Atletica Bergamo 1959 ha mancato per un centimetro la misura ottenuta un anno fa, commettendo tre errori a 2,14. Seconda piazza per il campione italiano allievi Edoardo Stronati (Pro Sesto) che, dopo aver saltato 2,05 metri, non è riuscito a superare 2,11 sfiorando per quattro centimetri il proprio personale. Sfida serrata per il terzo gradino del podio con Mory Diop (Atletica Lecco Costruzioni) che, al debutto fra ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 gennaio 2021) La stagione indoor dell’atletica bergamasca inizia nel segno di. Il 22enne di Borgo di Terzo si è infatti imposto nella prova diinsvoltasi nel tunnel di via delle Valli raggiungendo quota 2,11 metri. In grado di compiere un percorso netto che l’ha portato a superare senza problemi l’asticella posta rispettivamente 2,00, 2,05 e 2,08, l’alfiere dell’Atletica1959 ha mancato per un centimetro la misura ottenuta un anno fa, commettendo tre errori a 2,14. Seconda piazza per il campione italiano allievi Edoardo Stronati (Pro Sesto) che, dopo aver saltato 2,05 metri, non è riuscito a superare 2,11 sfiorando per quattro centimetri il proprio personale. Sfida serrata per il terzo gradino del podio con Mory Diop (Atletica Lecco Costruzioni) che, al debutto fra ...

Ultime Notizie dalla rete : Salto alto Salto in alto, a Bergamo successo per Nicholas Nava BergamoNews.it Si alza a Modena il sipario sulla stagione indoor

fresco vincitore nella stagione estiva del titolo italiano sulle Prove Multiple categoria Juniores. Per lui tre i test: i 60 metri piani, ostacoli e il salto in alto. — © RIPRODUZIONE RISERVATA ...

Vaccino Pfizer, Fedriga: «Se saltano seconde dosi danno incalcolabile»

(Agenzia Vista) Trieste, 17 gennaio 2021 Vaccino Fvg, Fedriga: Se saltano seconde dosi danno incalcolabile Ci sono Regioni in cui non c'è nessun tipo di riduzione di fornitura, altre come ...

