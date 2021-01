Neuroblastoma | al Bambin Gesù identificati marcatori che predicono sopravvivenza

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma –due nuovicellulari e genetici in grado di predire ladei pazienti affetti da. La scoperta e’ il frutto di uno studio realizzato dall’area di ricerca di Oncoematologia dell’Ospedale Pediatricoo Gesu’ di Roma, in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler di Trento. La ricerca, finanziata da Airc e Ministero della Salute, e’ stata pubblicata sulla rivista scientifica Nature Communications. Oltre a fornire nuovi strumenti per la prognosi, i risultati ottenuti consentiranno di individuare i pazienti oncologici che potranno beneficiare maggiormente di terapie immunologiche per sconfiggere il tumore. Cosi’ in un comunicato l’Ospedale Pediatricoo Gesu’. LA MALATTIA. Ile’ il tumore ...