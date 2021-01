Napoli, protesta all’Asl di Scampia: “Mancano i medici di base” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Coordinamento Territoriale del Asl di Scampia si è unito in un sit-in di protesta per palesare la mancanza di medici di base. “Il mio medico – spiega Massimo Costa del Coordinamento Territoriale Scampia – così come altri 3-4 sono del distretto di Scampia sono andati in pensione, in tutta Napoli ne 150 sono i medici andati in pensione, e questo lo si sapeva già da giugno, ora siamo a gennaio e non è stato previsto un turnover generazionale, che è doveroso, vista la professione altamente usurante del medico. Senza questi medici, ora ci sono migliaia e migliaia di pazienti, tra cui anche anziani e persone malate, scoperte e questo, soprattutto in periodo di pandemia, è molto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il Coordinamento Territoriale del Asl disi è unito in un sit-in diper palesare la mancanza didi. “Il mio medico – spiega Massimo Costa del Coordinamento Territoriale– così come altri 3-4 sono del distretto disono andati in pensione, in tuttane 150 sono iandati in pensione, e questo lo si sapeva già da giugno, ora siamo a gennaio e non è stato previsto un turnover generazionale, che è doveroso, vista la professione altamente usurante del medico. Senza questi, ora ci sono migliaia e migliaia di pazienti, tra cui anche anziani e persone malate, scoperte e questo, soprattutto in periodo di pandemia, è molto ...

LegaSalvini : PROTESTA CONTRO STRETTA ANTI COVID, RISTORATORI BLOCCANO AUTOSTRADA A1 TRA NAPOLI E CASERTA CONTRO LE ULTERIORI RES… - cn1926it : Inter-Juventus, #Bonucci protesta ma niente giallo: l'arbitro era lo stesso che diede il rosso ad #Insigne - lucia25968868 : RT @GiovannaStanzio: A Napoli nessuna protesta dei ristoratori. La responsabilità ha prevalso. ???????????? Si hanno notizie di come sia andata n… - danieledv79 : RT @GiovannaStanzio: A Napoli nessuna protesta dei ristoratori. La responsabilità ha prevalso. ???????????? Si hanno notizie di come sia andata n… - trimpa48 : RT @GiovannaStanzio: A Napoli nessuna protesta dei ristoratori. La responsabilità ha prevalso. ???????????? Si hanno notizie di come sia andata n… -