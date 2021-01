Mina Settembre, la fiction è nata da un fatto vero? La storia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Mina Settembre è nata dalla penna del napoletano Maurizio De Giovanni. Da ieri in onda su RaiUno ma c’è molto di vero Serena Rossi (Getty Images)Mina Settembre è solo uno dei personaggi dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni. È solo l’ultimo tra vari Commissario Ricciardi, Lojacono e Sara Morozzi. Il personaggio che da ieri è sbarcato in tv e che ha il volto della bella Serena Rossi ha avuto ispirazione da fatti reali. La sua vicenda prende spunto da una storia vera risalente ormai a dieci anni fa. È il 2011 quando il Maschio Angioino di Napoli, fortezza medievale del 13esimo secolo, viene occupata dalle assistenti sociali della città. Lavorano in condizioni proibitive con pochi fondi. Come accade ai più grandi scrittori, De Giovanni segue la ... Leggi su ck12 (Di lunedì 18 gennaio 2021)dalla penna del napoletano Maurizio De Giovanni. Da ieri in onda su RaiUno ma c’è molto diSerena Rossi (Getty Images)è solo uno dei personaggi dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni. È solo l’ultimo tra vari Commissario Ricciardi, Lojacono e Sara Morozzi. Il personaggio che da ieri è sbarcato in tv e che ha il volto della bella Serena Rossi ha avuto ispirazione da fatti reali. La sua vicenda prende spunto da unavera risalente ormai a dieci anni fa. È il 2011 quando il Maschio Angioino di Napoli, fortezza medievale del 13esimo secolo, viene occupata dalle assistenti sociali della città. Lavorano in condizioni proibitive con pochi fondi. Come accade ai più grandi scrittori, De Giovanni segue la ...

Raiofficialnews : 'Una donna con il cuore e la testa in movimento, che cammina e attraversa una Napoli variegata, dai quartieri più c… - dangelo_fran : A tu per tu con @serenarossi_com, protagonista della serie tv #MinaSettembre @Elle_Italia #fiction @raifiction… - MENDEVS98s : comunque mina settembre bellissima scoperta del palinsesto rai perché mi aspettavo qualcosa di pesante e invece è u… - VITAnonprofit : RT @essedc: #MinaSettembre, l'assistente sociale va in prima serata - ritina40 : Rai1@mina settembre -