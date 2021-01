Milano inizia la settimana in zona rossa: tornano i controlli di polizia (Di lunedì 18 gennaio 2021) POSTI DI BLOCCO 18 gennaio 2021 12:03 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 18 gennaio 2021) POSTI DI BLOCCO 18 gennaio 2021 12:03 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto ...

Nuvolina22 : RT @MediasetTgcom24: Milano inizia la settimana in zona rossa: tornano i controlli di polizia #18gennaio - mattiamaestri46 : RT @F1RaiContext: Mario Poltronieri è nato a Milano il 23 novembre 1929. Figlio del violinista Alberto Poltronieri, inizia le esperienze da… - FedericoDiNoia1 : RT @MediasetTgcom24: Milano inizia la settimana in zona rossa: tornano i controlli di polizia #18gennaio - MediasetTgcom24 : Milano inizia la settimana in zona rossa: tornano i controlli di polizia #18gennaio - Affaritaliani : Milano, inizia la carica dei candidati Ecco il giovane della Lega -