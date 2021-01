Milan, Pioli: «Ibrahimovic terrà a bada Mandzukic» (Di martedì 19 gennaio 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Cagliari: le sue dichiarazioni Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Cagliari. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Milan NEWS 24 CAMPIONI DI INVERNO – «So cosa significa diventare campioni d’inverno ma è un titolo che lascia il tempo che trova. In Italia ci sono 7 squadre che sono fortissime e solo quattro potranno arrivare in Champions League, questo è il nostro obiettivo. Dobbiamo continuare con grande convinzione». Mandzukic – «Paura di Mandzukic? Ci pensa Ibra a tenerlo a bada. Siamo contenti, siamo ambiziosi. Vogliamo riportare il Milan ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Stefano, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Cagliari: le sue dichiarazioni Stefano, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Cagliari. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 CAMPIONI DI INVERNO – «So cosa significa diventare campioni d’inverno ma è un titolo che lascia il tempo che trova. In Italia ci sono 7 squadre che sono fortissime e solo quattro potranno arrivare in Champions League, questo è il nostro obiettivo. Dobbiamo continuare con grande convinzione».– «Paura di? Ci pensa Ibra a tenerlo a. Siamo contenti, siamo ambiziosi. Vogliamo riportare il...

carlolaudisa : Il #Milan e #Mandzukic: una firma per la #Champions. Al croato contratto di 6 mesi più rinnovo se Pioli finisce tra… - DiMarzio : #SerieA | I convocati di #Pioli per #CagliariMilan - Gazzetta_it : #Milan, fatta per #Meité in prestito dal #Torino niente più emergenza in mediana per #Pioli - PianetaMilan : Cagliari-Milan, Pioli: 'Zlatan è un vero campione, Meitè ci aiuterà' - #ACMilan #Milan #weareacmilan #weareateam… - zazoomblog : Milan Pioli: “Testa all’Atalanta. Mandzukic? Ibra mi ha detto che lo controlla lui” - #Milan #Pioli: #“Testa #all’… -