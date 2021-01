Milan, Ibrahimovic: «Scudetto? Credo in Zlatan. Sul rinnovo…» (Di martedì 19 gennaio 2021) Ibrahimovic ha parlato al termine della gara vinta dal Milan grazie ad una sua doppietta questa sera contro il Cagliari Ibrahimovic ha parlato al termine della gara vinta dal Milan grazie ad una sua doppietta questa sera contro il Cagliari. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Milan NEWS 24 DOPPIETTA – «Dovevo farne un altro però ne sono bastati due oggi per vincere. Partita difficile perché non ho giocato da 57 giorni, mi dispiace. Complicato vincere uno in meno e contro una squadra complicata». Scudetto – «Vediamo, stiamo facendo bene. Siamo a metà campionato e adesso cominciano le partite più difficili. A gennaio e febbraio avremo 16 partite, sarà un programma molto duro. Mandzukic ha firmato, Meité e qualche altro in più ci ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 gennaio 2021)ha parlato al termine della gara vinta dalgrazie ad una sua doppietta questa sera contro il Cagliariha parlato al termine della gara vinta dalgrazie ad una sua doppietta questa sera contro il Cagliari. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 DOPPIETTA – «Dovevo farne un altro però ne sono bastati due oggi per vincere. Partita difficile perché non ho giocato da 57 giorni, mi dispiace. Complicato vincere uno in meno e contro una squadra complicata».– «Vediamo, stiamo facendo bene. Siamo a metà campionato e adesso cominciano le partite più difficili. A gennaio e febbraio avremo 16 partite, sarà un programma molto duro. Mandzukic ha firmato, Meité e qualche altro in più ci ...

