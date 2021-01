Marchisio fa i complimenti all’Inter e pizzica la Juventus | “Spero di vedere squadra diversa in futuro”

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Anche Claudionon è rimasto indifferente al derby d'Italia tra la, sua ex, e l'Inter. L'ex centrocampista bianconero ha espresso un breve commento sulla partita, finita 2-0 in favore dei nerazzurri, attraverso un post social sul proprio account Twitter. "Vittoria meritata, nulla da aggiungere.all'Inter", ha scritto il Principino. "diun’altrain Supercoppa e in".Una speranza condivisa anche da molti altri sostenitori della Vecchia Signora che si augurano diun atteggiamento diverso e un risultato ben differente già dalla gara di mercoledì contro il Napoli che varrà un trofeo.caption id="attachment 1081539" align="alignnone" width="733" Barella (getty ...

TORINO- Alla fine, per la Juventus, è arrivata la prima sconfitta del nuovo anno. Dopo i successi contro Udinese, Milan e Sassuolo in campionato e il 3-2 al Genoa in Coppa Italia, la squadra di Andrea ...