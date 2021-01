LOMBARDIA, DATI COVID IN TILT?/ Regione: 'Problema 'cruscotto' risolto in serata' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il quotidiano riporta che Palazzo LOMBARDIA ha ammesso il guasto alla piattaforma: «I DATI di questo sistema non sono quelli che vengono inviati ogni giorno al ministero della Salute, sono due banche ... Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il quotidiano riporta che Palazzoha ammesso il guasto alla piattaforma: «Idi questo sistema non sono quelli che vengono inviati ogni giorno al ministero della Salute, sono due banche ...

Corriere : In Lombardia in tilt il sistema di conteggio dei Comuni: «Non sappiamo quanti sono i contagiati» - pfmajorino : Dati Covid, in Lombardia in tilt il sistema di sorveglianza dei dati dei Comuni: «Non sappiamo più quanti sono i… - pfmajorino : In base a che dati #LetiziaMoratti dice che in #Lombardia è 'crollato' (ha usato questo termine) indice Rt? - viniciocavalli : RT @Corriere: In Lombardia in tilt il sistema di conteggio dei Comuni: «Non sappiamo quanti sono i contagiati» - LVittorangeli : RT @Corriere: In Lombardia in tilt il sistema di conteggio dei Comuni: «Non sappiamo quanti sono i contagiati» -