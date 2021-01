Lo studio: "Un vecchio farmaco diuretico usato per l'ipertensione potrebbe aiutare contro il Covid" (Di lunedì 18 gennaio 2021) Da un vecchio farmaco usato contro l’ipertensione potrebbe arrivare un’arma in più per combattere il Covid. La scoperta grazie agli studi svolti dal team di ricerca dell’Università di Bari in collaborazione con l’Università Campus Bio-Medico di Roma, formato da Luigi Leonardo Palese, Anna Maria Sardanelli, e Camilla Isgrò: il lavoro ha condotto all’identificazione di composti attivi contro SARS-CoV-2 responsabile del Covid-19, in grado di inibire un enzima necessario alla replicazione virale utilizzando la strategia del “drug repurposing”. Il gruppo di ricerca si è focalizzato su un particolare enzima di SARS-CoV-2, ovvero la cosiddetta proteasi principale. “Il blocco di questa proteasi - spiegano dall’Università di Bari - rende ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Da unl’arrivare un’arma in più per combattere il. La scoperta grazie agli studi svolti dal team di ricerca dell’Università di Bari in collaborazione con l’Università Campus Bio-Medico di Roma, formato da Luigi Leonardo Palese, Anna Maria Sardanelli, e Camilla Isgrò: il lavoro ha condotto all’identificazione di composti attiviSARS-CoV-2 responsabile del-19, in grado di inibire un enzima necessario alla replicazione virale utilizzando la strategia del “drug repurposing”. Il gruppo di ricerca si è focalizzato su un particolare enzima di SARS-CoV-2, ovvero la cosiddetta proteasi principale. “Il blocco di questa proteasi - spiegano dall’Università di Bari - rende ...

