qn_lanazione : La nipote di Audrey Hepburn si perde sulle colline della Versilia, paese mobilitato: salva -

Gossip Fanpage

Camaiore (Lucca), 18 gennaio 2021 - Brutta avventura in Versilia per Emma Kathleen Hepburn Ferrer, 25 anni, ex modella e soprattutto unica nipote femmina dell'attrice Audrey Hepburn. La bella Emma, ch ...