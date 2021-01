‘Gf Vip 5’ | Mario Ermito fa un pronostico sulla finale e dice cosa ne pensa di Giacomo Urtis | Dayane Mello e Tommaso Zorzi

Leggi su isaechia

(Di lunedì 18 gennaio 2021)è stato l’ultimo eliminato della quinta edizione del Grande Fratello Vip e, nonostante la sua esperienza nella Casa non sia stata lunghissima si è reso protagonista molte volte: dal rapporto nato con, alla complicità con, fino ad arrivare al suo interesse già manifestato prima del suo ingresso nella Casa per Sonia Lorenzini. Intervistato da Super Guida TVha ripercorso la sua esperienza televisiva – che era iniziata già 9 anni fa con la partecipazione al Grande Fratello – e si è detto molto più consapevole e con un bagaglio di esperienza completamente diverso rispetto alla scorsa volta: Non ho alcun rammarico perché sono entrato con degli obiettivi come quello di farmi conoscere e di far divertire. Obiettivi che penso di ...