Focolaio di Covid a St. Moritz, 12 contagiati e due hotel in quarantena: chiuse le scuole di sci (Di lunedì 18 gennaio 2021) Focolaio a St. Moritz , dodici contagiati e due alberghi in quarantena. Le autorità sanitarie svizzere hanno messo in quarantena due hotel e chiuso tutte le scuole di sci a St. Moritz dopo la scoperta ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 gennaio 2021)a St., dodicie due alberghi in. Le autorità sanitarie svizzere hanno messo induee chiuso tutte ledi sci a St.dopo la scoperta ...

Agenzia_Ansa : #Svizzera, le autorità sanitarie hanno messo in #quarantena due hotel e chiuso tutte le scuole di sci a St. Moritz… - Agenzia_Ansa : Focolaio #Covid all'Australia Open, 72 giocatori in quarantena. Hanno viaggiato da Doha su volo con un passeggero… - SkyTG24 : Covid, focolaio in Irpinia dopo festa tra ragazzi: scuole chiuse - Lucywillkillyou : RT @Davidone74: Focolaio Covid a St. Moritz, due hotel in quarantena - Davidone74 : Focolaio Covid a St. Moritz, due hotel in quarantena -