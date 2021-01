Disabili, addio alla scuola dell’inclusione: ora sarà tutto più difficile (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ora sarà tutto più difficile per gli alunni Disabili a scuola. sarà sancita l’esclusione dalla classe in alcune materie e sarà possibile ridurne l’orario scolastico senza che nessuno possa obiettare alcunché. Per ogni alunno disabile la definizione del suo percorso scolastico sarà definita ed “approvata” da un organo presieduto dal dirigente scolastico. In altri termini, a maggioranza sarà possibile decretare che al piccolo Alberto quelle ore di scuola non servono e non serviranno mai. E’ tutto scritto a quattro mani nel D.I. 182 del 29 dicembre 2020 dei ministri in carica dell’economia e dell’istruzione. Con dovizia di particolari e sconcertante cinismo si stabilisce che l’esonero e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Orapiùper gli alunnisancita l’esclusione dclasse in alcune materie epossibile ridurne l’orario scolastico senza che nessuno possa obiettare alcunché. Per ogni alunno disabile la definizione del suo percorso scolasticodefinita ed “approvata” da un organo presieduto dal dirigente scolastico. In altri termini, a maggioranzapossibile decretare che al piccolo Alberto quelle ore dinon servono e non serviranno mai. E’scritto a quattro mani nel D.I. 182 del 29 dicembre 2020 dei ministri in carica dell’economia e dell’istruzione. Con dovizia di particolari e sconcertante cinismo si stabilisce che l’esonero e ...

