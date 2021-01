Dimentica le chiavi di casa e decide di scavalcare: 61enne perde la vita sul colpo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una tragedia si è consumata ieri sera nella comunità di Lanuvio. Attorno alle 20:00 circa un signore di 61enne ha perso la vita precipitando da 10 metri d’altezza. L’incidente è avvenuto in Via della Libertà 22 dove l’uomo tentando di scavalcare un muro per rientrare nel proprio appartamento ha perso l’equilibrio ed è caduto giù nel giardino condominiale. Leggi anche: 5 anziani morti, nella tragedia a Lanuvio, l’Unità di Crisi Lazio: ‘Villa Diamanti non è Covid Center ma casa di riposo’ Purtroppo il volo di 10 mt gli è costato la vita, facendo morire l’anziano sul colpo. Sul posso arrivati soccorsi e la Volante del Commissariato di Genzano, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso e la spiacevole dinamica. Presente anche la scientifica per successivi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una tragedia si è consumata ieri sera nella comunità di Lanuvio. Attorno alle 20:00 circa un signore diha perso laprecipitando da 10 metri d’altezza. L’incidente è avvenuto in Via della Libertà 22 dove l’uomo tentando diun muro per rientrare nel proprio appartamento ha perso l’equilibrio ed è caduto giù nel giardino condominiale. Leggi anche: 5 anziani morti, nella tragedia a Lanuvio, l’Unità di Crisi Lazio: ‘Villa Diamanti non è Covid Center madi riposo’ Purtroppo il volo di 10 mt gli è costato la, facendo morire l’anziano sul. Sul posso arrivati soccorsi e la Volante del Commissariato di Genzano, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso e la spiacevole dinamica. Presente anche la scientifica per successivi ...

Un uomo di 61 anni è morto a Lanuvio poco dopo le 19 di domenica in via della Libertà, in pieno centro, davanti all'ufficio postale del paese, dopo essere caduto da una ...

Un uomo di 61 anni è morto a Lanuvio poco dopo le 19 di domenica in via della Libertà, in pieno centro, davanti all'ufficio postale del paese, dopo essere caduto da una ...