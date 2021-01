Di Maio: “Chiederemo fiducia in aula, altrimenti voto” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Ministro degli Esteri Luigi di Maio ha parlato dell’attuale crisi di governo negando quasliasi contatto con Clemente Mastella per trovare dei nuovi “responsabili” che sostengano la maggioranza. “La maggioranza assoluta serve per lo scostamento di bilancio e per pochissimi altri atti. E quando servirà ce l’avremo”. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro degli L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Ministro degli Esteri Luigi diha parlato dell’attuale crisi di governo negando quasliasi contatto con Clemente Mastella per trovare dei nuovi “responsabili” che sostengano la maggioranza. “La maggioranza assoluta serve per lo scostamento di bilancio e per pochissimi altri atti. E quando servirà ce l’avremo”. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro degli L'articolo proviene da Inews.it.

Blackskorpion4 : RT @lucianocapone: Nell’intervista al Corriere, in due domande consecutive, Luigi Di Maio risponde prima “ho messo a disposizione la mia re… - MichailBulgakov : RT @lucianocapone: Nell’intervista al Corriere, in due domande consecutive, Luigi Di Maio risponde prima “ho messo a disposizione la mia re… - CeciliaVig : RT @lucianocapone: Nell’intervista al Corriere, in due domande consecutive, Luigi Di Maio risponde prima “ho messo a disposizione la mia re… - arcanodavvero : RT @lucianocapone: Nell’intervista al Corriere, in due domande consecutive, Luigi Di Maio risponde prima “ho messo a disposizione la mia re… - liberalunicorno : RT @lucianocapone: Nell’intervista al Corriere, in due domande consecutive, Luigi Di Maio risponde prima “ho messo a disposizione la mia re… -