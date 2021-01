Crisi di Governo, la Camera conferma la fiducia a Conte: domani al Senato (Di lunedì 18 gennaio 2021) . I voti favorevoli sono stati 321. Il premier: “Credo nei parlamentari e nel Paese” Il Governo di Giuseppe Conte per ora è salvo. La votazione della fiducia alla Camera è stato un primo successo per l’esecutivo. I voti favorevoli in totale sono L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) . I voti favorevoli sono stati 321. Il premier: “Credo nei parlamentari e nel Paese” Ildi Giuseppeper ora è salvo. La votazione dellaallaè stato un primo successo per l’esecutivo. I voti favorevoli in totale sono L'articolo proviene da Inews.it.

Rinaldi_euro : Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - Fratzen13 : RT @AzzurraBarbuto: È incomprensibile il motivo per cui il nostro premier assoluto oggi in Parlamento abbia parlato della Cina lodandola e… - PietroE62771222 : Se qualcuno dubitava che @matteorenzi fosse il cavallo di Troia delle destre ecco, la crisi di governo da lui provo… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Governo Crisi Governo oggi: l'analisi di Vittorio Sgarbi. "Conte azzoppato, ecco perché" il Resto del Carlino Crisi di Governo, Polverini vota sì ed esce da Forza Italia: "Non condivido la crisi ora"

Tajani: "Non ce l'aveva detto...". Per il resto la coalizione del centrodestra regge al voto di fiducia Roma, 18 gennaio 2021 - Il centrodestra perde Renata Polverini nel primo round del voto di fiduc ...

Crisi di Governo, Rosato attacca il M5s: "Capiscono le cose come le capiamo noi..."

Alcuni deputate del M5s abbandonano l'aula durante l'intervento di Ettore Rosato (Italia Viva) alla #Camera: "Tra i 5stelle ci sono anche persone che hanno capacità di capire le cose come le capiamo n ...

Tajani: "Non ce l'aveva detto...". Per il resto la coalizione del centrodestra regge al voto di fiducia Roma, 18 gennaio 2021 - Il centrodestra perde Renata Polverini nel primo round del voto di fiduc ...Alcuni deputate del M5s abbandonano l'aula durante l'intervento di Ettore Rosato (Italia Viva) alla #Camera: "Tra i 5stelle ci sono anche persone che hanno capacità di capire le cose come le capiamo n ...