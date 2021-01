Coronavirus: in Lombardia 1.189 contagi e 45 vittime, scendono ricoveri (Di lunedì 18 gennaio 2021) Milano, 18 gen. (Adnkronos) - In Lombardia sono morte 45 persone per complicazioni legate al Covid19 nelle ultime 24 ore e sono 1.189 i nuovi positivi al virus, di cui 50 'debolmente', a fronte di 16.338 tamponi. Il tasso di positività, che da pochi giorni considera anche i test antigenici, sale al 7,2% dal 6,3% di ieri, secondo gli ultimi dati diffusi dalla Regione. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive, che sono 449, tre in meno di ieri, e nei reparti, dove sono in tutto 3.553 (-57). I guariti e i dimessi da ieri sono 3.722. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Milano, 18 gen. (Adnkronos) - Insono morte 45 persone per complicazioni legate al Covid19 nelle ultime 24 ore e sono 1.189 i nuovi positivi al virus, di cui 50 'debolmente', a fronte di 16.338 tamponi. Il tasso di positività, che da pochi giorni considera anche i test antigenici, sale al 7,2% dal 6,3% di ieri, secondo gli ultimi dati diffusi dalla Regione. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive, che sono 449, tre in meno di ieri, e nei reparti, dove sono in tutto 3.553 (-57). I guariti e i dimessi da ieri sono 3.722.

