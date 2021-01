Conte alla Camera “Adesso si volta pagina” (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “C’era bisogno Adesso di una crisi? No, e abbiamo fatto il possibile per evitarla. Ha provocato una ferita nella maggioranza e profondo sgomento nel Paese. Ora non si può tornare indietro, non si può recuperare la fiducia, Adesso si volta pagina, serve un Governo coeso”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso del suo intervento alla Camera per le sue comunicazioni sulla crisi di Governo.“All’inizio di questa esperienza di governo prefigurai in quest’Aula un chiaro progetto politico per il Paese, precisai che il programma non si risolveva in una mera elencazione di proposte eterogenee e in una sterile sommatoria delle posizioni assunte dalle forze politiche di maggioranza. Ero consapevole che eravamo provenienti da storie e culture di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “C’era bisognodi una crisi? No, e abbiamo fatto il possibile per evitarla. Ha provocato una ferita nella maggioranza e profondo sgomento nel Paese. Ora non si può tornare indietro, non si può recuperare la fiducia,si, serve un Governo coeso”. Lo ha detto il premier, Giuseppe, nel corso del suo interventoper le sue comunicazioni sulla crisi di Governo.“All’inizio di questa esperienza di governo prefigurai in quest’Aula un chiaro progetto politico per il Paese, precisai che il programma non si risolveva in una mera elencazione di proposte eterogenee e in una sterile sommatoria delle posizioni assunte dalle forze politiche di maggioranza. Ero consapevole che eravamo provenienti da storie e culture di ...

