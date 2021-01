“Con Giulia Salemi è andato un po’ oltre”: le dure parole della madre di Pierpaolo Pretelli (Di lunedì 18 gennaio 2021) A Live Non è la D’Urso la madre di Pierpaolo Pretelli si è lasciata andare a delle dure dichiarazioni sul conto del figlio. Cosa ha detto. Live non è la D’Urso. Fonte: InstagramNell’ultima puntata della trasmissione televisiva Live Non è la D’Urso, la madre di Pierpaolo Pretelli ha commentato le immagini relative ai momenti più intimi avvenuti tra il figlio e Giulia Salemi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La donna, ospite nel salotto di Barbara D’Urso, ha usato parole davvero dure. Cosa ha voluto dire ancora sul flirt di Pierpaolo con l’influencer Giulia Salemi? Scopriamolo subito. ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 18 gennaio 2021) A Live Non è la D’Urso ladisi è lasciata andare a delledichiarazioni sul conto del figlio. Cosa ha detto. Live non è la D’Urso. Fonte: InstagramNell’ultima puntatatrasmissione televisiva Live Non è la D’Urso, ladiha commentato le immagini relative ai momenti più intimi avvenuti tra il figlio eall’internocasa del Grande Fratello Vip. La donna, ospite nel salotto di Barbara D’Urso, ha usatodavvero. Cosa ha voluto dire ancora sul flirt dicon l’influencer? Scopriamolo subito. ...

