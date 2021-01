Barcellona, Messi attende la squalifica dopo il rosso in Supercoppa: “Vigoria spropositata” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non termina il momento no del Barcellona. Nel secondo tempo supplementare della finale di Supercoppa di Spagna contro l’Athletic Bilbao, Messi si è fatto espellere per un colpo rifilato a Villalibre. Un rosso che potrebbe costare carissimo al fuoriclasse argentino. Come riporta Marca, l’arbitro Gil Manzano ha scritto nel referto: “Al minuto 120, il giocatore Messi Cuccittini Lionel Andres (10) è stato espulso per il seguente motivo: ha colpito un avversario con il braccio usando una Vigoria spropositata“. L’argentino dovrebbe saltare al massimo tre partite per ‘contrasto lieve’. Difficile infatti che venga riconosciuta dal giudice sportivo l’aggravante dell’aggressione che può costare dalle 4 alle 12 giornate. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non termina il momento no del. Nel secondo tempo supplementare della finale didi Spagna contro l’Athletic Bilbao,si è fatto espellere per un colpo rifilato a Villalibre. Unche potrebbe costare carissimo al fuoriclasse argentino. Come riporta Marca, l’arbitro Gil Manzano ha scritto nel referto: “Al minuto 120, il giocatoreCuccittini Lionel Andres (10) è stato espulso per il seguente motivo: ha colpito un avversario con il braccio usando una“. L’argentino dovrebbe saltare al massimo tre partite per ‘contrasto lieve’. Difficile infatti che venga riconosciuta dal giudice sportivo l’aggravante dell’aggressione che può costare dalle 4 alle 12 giornate. SportFace.

