Australian Open: il direttore Tiley prova a far chiarezza sullo stato d'emergenza (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il direttore dell'Australian Open Craig Tiley è intervenuto ai microfoni per provare a far un pò di chiarezza sulla situazione d'emergenza che verte sul primo Slam della stagione, che calendario alla mano, dovrebbe partire il prossimo 8 febbraio. Infatti alcuni casi di positività riscontrati su tre voli diretti per l'Australia, hanno costretto 72 tennisti a rispettare un periodo di quarantena molto restrittiva nelle proprie camere d'albergo. Questo preclude la loro preparazione in vista dell'inizio del torneo. Cosa ha detto Craig Tiley a proposito di questa intricata situazione? Per salvaguardare gli interessi e l'integralità dei prossimi Australian Open, il direttore Craig ...

