Roma, accerchiano un 77enne per rubargli il portafogli: 2 persone in manette (Di domenica 17 gennaio 2021) Sventata rapina nei confronti di un 77enne Romano, vittima di due malviventi. I Carabinieri, in transito in via Boccea, arrivati all'altezza di via de Camillis, hanno notato i due, entrambi già noti alle forze dell'ordine, mentre accerchiavano un anziano. Intervenuti nell'immediato, i militari hanno appurato che il 48enne impediva la vittima di continuare la sua passeggiata a piedi ostruendogli la strada, mentre il complice tentava di asportargli il portafogli, che custodiva all'interno della tasca destra del cappotto. I Carabinieri della Stazione Madonna del Riposo, hanno dunque arrestato le due persone, un cittadino del Senegal di 48 anni e un 39enne del Mali, per il reato di rapina.

