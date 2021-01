Riforme | Renzi | ‘da Conte a Salvini scriviamo insieme regole gioco’**

(Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Sarebbe un bene per il Paese se, invece di andare a caccia di responsabili, tuttifacessimo un progetto di riforme, tutti, da, da Berlusconi a Di Maio. Non un governo, ma ledel gioco si scrivono”. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo, a ‘Non e’ l’Arena’, su La 7.+ L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Intorno alle 18 si è conclusa la riunione operativa e di coordinamento tra i gruppi di maggioranza, alla vigilia dell'arrivo in Parlamento della crisi. Alla riunione, precisano fonti di governo, hanno ...Il premier lavora al suo intervento da casa: è la partita più importante per la sopravvivenza del suo governo e per il suo futuro politico. Nessun acc ...