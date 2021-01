Pagelle Sassuolo Parma: Djuricic freddo, Busi ingenuo. Kucka lottatore VOTI (Di domenica 17 gennaio 2021) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2020/21: Pagelle Sassuolo Parma Le Pagelle dei protagonisti del match tra Sassuolo e Parma, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Kucka FLOP: Busi VOTI Sassuolo (3-4-2-1): Consigli 6, Ayhan 6, Chiriches 5, Ferrari 6,5; Toljan 5 (46? Muldur 6,5), Magnanelli 6,5 (59? Djuricic 6,5), Maxime Lopez 6,5, Kyriakopoulos 6,5 (71? Rogerio 5,5); Defrel 5,5, Traore 5,5 (86? Raspadori SV); Caputo 5 (71? Haraslin 6). A disp: Pegolo, Turati, Marlon, Rogerio, Peluso, Mercati, Karamoko, Oddei. All. Roberto De Zerbi Parma (4-3-3): Sepe 6, Busi 5, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP:(3-4-2-1): Consigli 6, Ayhan 6, Chiriches 5, Ferrari 6,5; Toljan 5 (46? Muldur 6,5), Magnanelli 6,5 (59?6,5), Maxime Lopez 6,5, Kyriakopoulos 6,5 (71? Rogerio 5,5); Defrel 5,5, Traore 5,5 (86? Raspadori SV); Caputo 5 (71? Haraslin 6). A disp: Pegolo, Turati, Marlon, Rogerio, Peluso, Mercati, Karamoko, Oddei. All. Roberto De Zerbi(4-3-3): Sepe 6,5, ...

