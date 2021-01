Ospedale ‘San Pio’, cala il numeri di ricoverati per Covid – 19 (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Diminuisce, seppur lievemente, il numero di ricoverati per Covid-19 all’Ospedale San Pio di Benevento. Si passa, infatti, da 50 a 49 ricoveri. Per fortuna non si registrano decessi. Di seguito il bollettino completo dell’A.O.R.N. San Pio: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Diminuisce, seppur lievemente, il numero diper-19 all’San Pio di Benevento. Si passa, infatti, da 50 a 49 ricoveri. Per fortuna non si registrano decessi. Di seguito il bollettino completo dell’A.O.R.N. San Pio: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

