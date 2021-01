Mancini segna di tacco in Parma-Lazio – 17 gennaio 1999 – VIDEO (Di domenica 17 gennaio 2021) Il 17 gennaio 1999 Roberto Mancini segna il meraviglioso gol di tacco nel match tra Parma e Lazio Era la Lazio che l’anno seguente avrebbe vinto lo Scudetto, ma che intanto si accingeva a portare a casa una Coppa delle Coppe e una Supercoppa italiana. I biancocelesti del tecnico svedese Eriksson correvano insidiando persino il Milan di Zaccheroni alla conquista del suo sedicesimo titolo, una squadra che annoverava campioni del calibro di Weah, Boban, Albertini e Maldini. Nella Lazio che volgeva verso il nuovo millennio militavano talenti destinati a fare grandi cose a livello di club. I nomi di Nesta, Nedved, Stankovic, Vieri, Mihajlovic e Mancini riecheggiano ancora oggi avvolti da un alone che sa di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Il 17Robertoil meraviglioso gol dinel match traEra lache l’anno seguente avrebbe vinto lo Scudetto, ma che intanto si accingeva a portare a casa una Coppa delle Coppe e una Supercoppa italiana. I biancocelesti del tecnico svedese Eriksson correvano insidiando persino il Milan di Zaccheroni alla conquista del suo sedicesimo titolo, una squadra che annoverava campioni del calibro di Weah, Boban, Albertini e Maldini. Nellache volgeva verso il nuovo millennio militavano talenti destinati a fare grandi cose a livello di club. I nomi di Nesta, Nedved, Stankovic, Vieri, Mihajlovic eriecheggiano ancora oggi avvolti da un alone che sa di ...

LazionewsEu : #Mancini su #Immobile: “Segna tanto, spero tenga qualche gol per l’Europeo” #sslazio #forzalazio #rassegnastampa… - Gialex25 : @Donbabbeotheone @DonDie_Sospeso @juventus @Leakid @SerieA @TwitterSupport @Alexis_Sanchez @juventusfc Beh abbiamo… - Milestemplaris : Koopmeiners segna il gol dell'anno in Eredivisie, Roberto Mancini ne sarebbe orgoglioso. 0-2 al 39', e se fossi un… - GliEhuilibri : @mr9_88 Si può avere quando segna mancini? - NMettella : @Brancaleone72 @GuidoCrosetto @riotta @beppesevergnini e @EnricoMentana . Sarà il tifo per l'Inter a renderli tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Mancini segna 17 gennaio 1999, Roberto Mancini segna con un gran colpo di tacco contro il Parma TUTTO mercato WEB Inter-Juventus, le 10 cose che ci aspettiamo dal Derby d'Italia

L'espressione di Pirlo, le parole di Conte, i record di Cristiano Ronaldo, il silenzio di San Siro. E il Milan alla finestra. Viaggio nella partita più attesa dell'anno. In ballo c'è un jolly per lo s ...

Focus | Eye on Inter

ma a quattro minuti dal termine ha riportato il match in parità il gol di Mancini. IL MIGLIOR MARCATORE: LUKAKU Nella rosa dell’Inter, nessun giocatore in questa stagione ha segnato più del belga ...

L'espressione di Pirlo, le parole di Conte, i record di Cristiano Ronaldo, il silenzio di San Siro. E il Milan alla finestra. Viaggio nella partita più attesa dell'anno. In ballo c'è un jolly per lo s ...ma a quattro minuti dal termine ha riportato il match in parità il gol di Mancini. IL MIGLIOR MARCATORE: LUKAKU Nella rosa dell’Inter, nessun giocatore in questa stagione ha segnato più del belga ...