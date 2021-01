LIVE Biathlon, Mass start Oberhof in DIRETTA: Hofer quarto a un soffio dal podio! Vince Tarjei Boe (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La DIRETTA LIVE della 12.5 km Mass start femminile di Biathlon 13.14: Grazie per averci seguito e appuntamento alle 15 per la Mass start femminile, buon pomeriggio! 13.12: Il podio della Mass start maschile: Vince il norvegese Tarjei Boe, secondo posto per l’austriaco Leitner al primo podio in carriera e terzo posto per lo svizzero Weger 13.10: Non si può recriminare granchè stavolta per Lukas Hofer che avrebbe, è vero, vinto con un errore in meno ma ha commesso solo due errori in quattro poligoni. Forse è mancata un po’ di benzina nell’ultimo giro all’azzurro 13.10: Laegreid chiude al 12mo posto, Windisch è ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALadella 12.5 kmfemminile di13.14: Grazie per averci seguito e appuntamento alle 15 per lafemminile, buon pomeriggio! 13.12: Il podio dellamaschile:il norvegeseBoe, secondo posto per l’austriaco Leitner al primo podio in carriera e terzo posto per lo svizzero Weger 13.10: Non si può recriminare granchè stavolta per Lukasche avrebbe, è vero, vinto con un errore in meno ma ha commesso solo due errori in quattro poligoni. Forse è mancata un po’ di benzina nell’ultimo giro all’azzurro 13.10: Laegreid chiude al 12mo posto, Windisch è ...

