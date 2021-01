Ignora uno stop e centra un auto, impatto fatale per 60enne (Di domenica 17 gennaio 2021) Un uomo di 60 anni è morto e la moglie di 59 anni è rimasta ferita, a seguito di uno scontro tra due auto, la notte scorsa a Corsico (Milano). La coppia stava facendo rientro a casa in macchina quando... Leggi su feedpress.me (Di domenica 17 gennaio 2021) Un uomo di 60 anni è morto e la moglie di 59 anni è rimasta ferita, a seguito di uno scontro tra due, la notte scorsa a Corsico (Milano). La coppia stava facendo rientro a casa in macchina quando...

gielisTs : @MarcoSanavia1 Solo uno che ignora o uno che 'imbelle' può non rendersi conto che se la gestione tornasse accentrat… - agoacciaio : @depmyfav7 Siamo in un vicolo cieco perché uno che ignora uno che subisce la falsa propaganda quotidiana rimane tal… - Alteo13290542 : @lorenzB59 @BenettiStefano4 @Libero_official Grullo da noi & per noi è quasi un complimento & poi cosa avrei fatto… - M____O____R : @JP81983406 Che numericamente è vero, ma non vedo perché dovrebbe essere una sorta di attenuante. Comunque buh, uno… - ClaudioClalup : @elenaprimudaja @aAnnanka @edn__ Lei sa cos'è uno shock settico? Se non lo sa farebbe bene a evitare di esprimere c… -

Ultime Notizie dalla rete : Ignora uno Ignora uno stop e centra un auto, impatto fatale per 60enne Gazzetta del Sud Ignorano stop e travolgono auto, un morto: caccia ai pirati della strada. Il figlio: troverò chi ha ucciso mio padre

A bordo della vettura c’era una coppia di coniugi: il marito 60enne è morto e la moglie 59enne è rimasta ferita. I due rientravano a casa quando sono stati travolti. Indagini dei carabinieri, l’auto p ...

Ignora uno stop e centra un auto, impatto fatale per 60enne

Un uomo di 60 anni è morto e la moglie di 59 anni è rimasta ferita, a seguito di uno scontro tra due auto, la notte scorsa a Corsico (Milano). La coppia stava facendo rientro a casa in macchina quando ...

A bordo della vettura c’era una coppia di coniugi: il marito 60enne è morto e la moglie 59enne è rimasta ferita. I due rientravano a casa quando sono stati travolti. Indagini dei carabinieri, l’auto p ...Un uomo di 60 anni è morto e la moglie di 59 anni è rimasta ferita, a seguito di uno scontro tra due auto, la notte scorsa a Corsico (Milano). La coppia stava facendo rientro a casa in macchina quando ...