Calciomercato Torino, fattore "K" attivato: offerte per Kurtic e Kouamé

Un pari che ha il sapore della sconfitta quello ottenuto dal Torino tra le mura amiche contro lo Spezia. Difficile trovare alibi per una squadra che ha giocato in superiorità numerica per praticamente tutta la gara, a causa dell'espulsione dopo otto minuti dello spezzino Vignali. Un anonimo 0-0 che getta nel baratro Giampaolo e tutta la squadra. Ora, i tifosi attendono risposte da parte della società, che ancora non ha annunciato nuovi rinforzi e che anzi, ha operato solamente in uscita con la cessione di Meité al Milan. Il Calciomercato dei granata potrebbe attivare, ben presto, il fattore "K": piacciono Jasmin Jurtic e Christina Kouamé.

Torino, presentata l'offerta per Kurtic: c'è il sì del giocatore

Una mossa però è stata effettuata da Vagnati: il Torino,

