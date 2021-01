Attento Sassuolo: su Falco c'è anche la Stella Rossa (Di domenica 17 gennaio 2021) Sassuolo - Su Filippo Falco (29) del Lecce non c'è solo il Sassuolo . Il club di De Zerbi spera di spuntarla, ma nelle ultime ore si registra l'inserimento della Stella Rossa di Belgrado . Sia chiaro, ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 17 gennaio 2021)- Su Filippo(29) del Lecce non c'è solo il. Il club di De Zerbi spera di spuntarla, ma nelle ultime ore si registra l'inserimento delladi Belgrado . Sia chiaro, ...

Il Sassuolo, un’altra squadra particolarmente attenta a costruire l’azione dal basso con pazienza, anche in inferiorità numerica è riuscito nel secondo tempo della partita contro la Juve a ...

Volley A2/F: Attento Puma! La Futura vuole la vittoria ad ogni costo! Domani la Lpm Bam Mondovì impegnata nella insidiosa trasferta di Busto Arsizio

La Lpm Bam Mondovì domani pomeriggio (ore 17) rende visita alla Futura Busto Arsizio. La squadra lombarda in cerca di punti preziosi per la Pool Promozione. Il Puma va a punti da 16 gare consecutive ...

