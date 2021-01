Anziano dimesso dall’ospedale in mutande e canottiera. La figlia: «Non è umano» (Di domenica 17 gennaio 2021) Livorno, la denuncia della figlia: «È entrato con i vestiti e me l’hanno riportato come lo vedete nella foto» Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 17 gennaio 2021) Livorno, la denuncia della: «È entrato con i vestiti e me l’hanno riportato come lo vedete nella foto»

Livorno, la denuncia della figlia: «È entrato con i vestiti e me l’hanno riportato come lo vedete nella foto» LIVORNO. Il giacchetto scuro appoggiato addosso copre a fatica una canottiera bianca, ma l ...

Anziano aggredito in Comune? Denunciato responsabile comunale

CURSI (Lecce) – Sarebbe stato aggredito da un responsabile comunale all’interno del Municipio dove si era recato per chiedere informazioni su un’istanza che aveva richiesto già da mesi. S.D., un anzia ...

