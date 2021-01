Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 gennaio 2021)16 GENNAIOORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA-FIUMICINO SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA; AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO IN VIA DI VERMICINO DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA SELVOTTA. INCIDENTE ANCHE SULLA CASSIA, CON RALLENTAMENTI TRA MONTEROSI E SUTRI VERSO VITERBO. PER LA GIORNATA DI OGGI STOP AI VEICOLI PIÙ INQUINANTI NELLA FASCIA VERDE; FINO ALLE 20:30 NON POTRANNO CIRCOLARE I CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0 E 1, GLI AUTOVEICOLI A BENZINA EURO 0-1-2, GLI AUTOVEICOLI DIESEL EURO 0-1-2. ED INFINE, IN OCCASIONE DELLA ...