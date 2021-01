Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 gennaio 2021)16 GENNAIOORE 7.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLE, IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI BORGO ISONZO IN DIREZIONE DI LATINA. RICORDIAMO CHE IN PROVINCIA DI FROSINONE, PER RISCHIO VALANGHE, AL MOMENTO RESTA CHIUSA LA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO TRA I KM 9+680 E 21+000, CI TROVIAMO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E ALVITO. ED INFINE, IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, DA LUNEDÌ 18 GENNAIO È PREVISTO IL POTENZIAMENTO DELLE LINEE METROPOLITANE DICON LE NUOVE LINEE “S” CIRCOLARI DI ASTRAL CHE AVRANNO FREQUENZA DI 7 MINUTI, NELLE FASCE ORARIE DALLE 7 ...