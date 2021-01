Sci alpino, il “solito” Clement Noel al comando a metà gara a Flachau. Alex Vinatzer: ora è crisi (Di sabato 16 gennaio 2021) Clement Noel guida la classifica dopo la prima manche dello slalom di Flachau. Proprio come a Zagabria ed Adelboden, il francese è al comando a metà gara, ma è ancora alla ricerca della prima vittoria tra i rapid gates in questa stagione. Un pendio quello austriaco adatto alle caratteristiche del transalpino, che ha fatto la differenza soprattutto nella parte finale, chiudendo con il miglior tempo (54”87). Secondo posto per il norvegese Sebastian Foss-Solevaag, staccato di 23 centesimi dal norvegese. In terza posizione ed in piena lotta per la vittoria c’è l’austriaco Manuel Feller, che ha accusato un ritardo di 25 centesimi da Noel. Quarto il sorprendente svedese Kristoffer Jakobsen (+0.44), che ha preceduto l’austriaco Marco Schwarz (+0.70). Sesta ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021)guida la classifica dopo la prima manche dello slalom di. Proprio come a Zagabria ed Adelboden, il francese è al, ma è ancora alla ricerca della prima vittoria tra i rapid gates in questa stagione. Un pendio quello austriaco adatto alle caratteristiche del trans, che ha fatto la differenza soprattutto nella parte finale, chiudendo con il miglior tempo (54”87). Secondo posto per il norvegese Sebastian Foss-Solevaag, staccato di 23 centesimi dal norvegese. In terza posizione ed in piena lotta per la vittoria c’è l’austriaco Manuel Feller, che ha accusato un ritardo di 25 centesimi da. Quarto il sorprendente svedese Kristoffer Jakobsen (+0.44), che ha preceduto l’austriaco Marco Schwarz (+0.70). Sesta ...

