Reggina – Lecce: i giallorossi tornano a vincere (Di sabato 16 gennaio 2021) Reggina – Lecce è stata una delle gare in programma per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. La gara non è stata ricca di emozioni: i ritmi di gioco altalenanti e le giocate poco determinanti. I padroni di casa restano a mani vuote ancora una volta mentre gli ospiti tornano a vincere e a incassare punti. Alla vigilia di Reggina – Lecce: i commenti Reggina – Lecce, com’è andata la partita? PRIMO TEMPO: Inizia puntuale allo stadio Granillo, la sfida fra Reggina e Lecce. Inizialmente i ritmi di gioco sono davvero bassi: le squadre non riescono a creare azioni “pericolose” e continuano a difendere le proprie metà campo. I padroni di casa cominciano ad aumentare il pressing e al 19esimo tentano ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 16 gennaio 2021)è stata una delle gare in programma per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. La gara non è stata ricca di emozioni: i ritmi di gioco altalenanti e le giocate poco determinanti. I padroni di casa restano a mani vuote ancora una volta mentre gli ospitie a incassare punti. Alla vigilia di: i commenti, com’è andata la partita? PRIMO TEMPO: Inizia puntuale allo stadio Granillo, la sfida fra. Inizialmente i ritmi di gioco sono davvero bassi: le squadre non riescono a creare azioni “pericolose” e continuano a difendere le proprie metà campo. I padroni di casa cominciano ad aumentare il pressing e al 19esimo tentano ...

psb_original : Reggina-Lecce, Baroni: 'Ci è mancata solo un po' di cattiveria per fare gol. Non ricordo grosse parate da parte di… - psb_original : Reggina-Lecce, Bianchi: 'Non è la prima volta che mettiamo sotto una grande squadra. Il pari ci sta stretto' #SerieB - MoliPietro : Reggina – Lecce: i giallorossi tornano a vincere - il_leccese : Reggina-Lecce 0-1, Corini: “Grande spirito di sacrificio. L’espulsione di Coda? Vi spiego…” #reglec #serieb… - psb_original : Reggina-Lecce, Baroni: 'Ci è mancata solo un pò di cattiveria per fare gol. Non ricordo grosse parate da parte di N… -