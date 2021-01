Ranieri gioca Inter-Juventus: «Ecco chi prenderei tra i 22 in campo» (Di domenica 17 gennaio 2021) Claudio Ranieri parla di Inter-Juventus: il tecnico è stato su entrambe le panchine. Le sue dichiarazioni sul big match di Serie A Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport del big match di Serie A che lo vede quale doppio ex. Ecco le sue parole su Inter-Juventus di domani sera. Inter Juventus – «La vedrò in televisione, tranquillo. Sentirò i vostri commenti. Se dovessi scegliere una panchina delle due? Scelgo la Sampdoria, si sta troppo bene. Se dovessi prendere un giocatore dei 22 in campo scelgo Chiellini». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Claudioparla di: il tecnico è stato su entrambe le panchine. Le sue dichiarazioni sul big match di Serie A Claudioha parlato ai microfoni di Sky Sport del big match di Serie A che lo vede quale doppio ex.le sue parole sudi domani sera.– «La vedrò in televisione, tranquillo. Sentirò i vostri commenti. Se dovessi scegliere una panchina delle due? Scelgo la Sampdoria, si sta troppo bene. Se dovessi prendere untore dei 22 inscelgo Chiellini». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

