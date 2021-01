Prada Cup 2021: programma, orari e tv 17 gennaio. L’ordine delle sfide di Luna Rossa (Di sabato 16 gennaio 2021) Si concluderà domani, 17 gennaio, il primo fine settimana dedicato alla Prada Cup. Le quattro regate disputate sin qui hanno regalato emozioni e colpi di scena. Luna Rossa è ancora in corsa per l’importantissima finale dalla quale verrà fuori l’equipaggio che sfiderà nell’America’s Cup il Defender Team New Zealand. Domani il Challenger italiano scenderà in acqua per due volte, concludendo di fatto il secondo il round robin. Nella prima sfida, alle ore 3.00 italiane, le 15.00 in Nuova Zelanda, Luna Rossa sfiderà il Team Ineos Uk con l’intento di vendicare la sconfitta dell’esordio. A seguire Francesco Bruni e James Spithill guideranno l’equipaggio azzurro nel match contro American Magic. Luna Rossa tornerà in acqua ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) Si concluderà domani, 17, il primo fine settimana dedicato allaCup. Le quattro regate disputate sin qui hanno regalato emozioni e colpi di scena.è ancora in corsa per l’importantissima finale dalla quale verrà fuori l’equipaggio cherà nell’America’s Cup il Defender Team New Zealand. Domani il Challenger italiano scenderà in acqua per due volte, concludendo di fatto il secondo il round robin. Nella prima sfida, alle ore 3.00 italiane, le 15.00 in Nuova Zelanda,rà il Team Ineos Uk con l’intento di vendicare la sconfitta dell’esordio. A seguire Francesco Bruni e James Spithill guideranno l’equipaggio azzurro nel match contro American Magic.tornerà in acqua ...

