Meité: ” Contento di essere qui, il Milan è mitico. Mi piace il bel gioco. Voglio finire il più in alto possibile” (Di sabato 16 gennaio 2021) Soualiho Meité ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore del Milan, proprio ai microfoni dei canali ufficiali del club: “Il Milan è una grande squadra dalla grande storia. Il Milan è mitico, ha sempre avuto grandi giocatori e grossi obiettivi, io Voglio partecipare a questo”. Sulle sue caratteristiche: “Sono un giocatore a cui piace il pallone. Mi piace il bel gioco, la tecnica, il palleggio. Mi piace anche crossare con entrambi i piedi”. Sugli obiettivi: “Il mio obiettivo è quello di mantenere il livello di questa squadra, finire il più in alto possibile in classifica e andare avanti in Europa”. Un messaggio per i tifosi: “Sono Contento di ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 gennaio 2021) Soualihoha rilasciato la sua prima intervista da giocatore del, proprio ai microfoni dei canali ufficiali del club: “Ilè una grande squadra dalla grande storia. Il, ha sempre avuto grandi giocatori e grossi obiettivi, iopartecipare a questo”. Sulle sue caratteristiche: “Sono un giocatore a cuiil pallone. Miil bel, la tecnica, il palleggio. Mianche crossare con entrambi i piedi”. Sugli obiettivi: “Il mio obiettivo è quello di mantenere il livello di questa squadra,il più inin classifica e andare avanti in Europa”. Un messaggio per i tifosi: “Sonodi ...

