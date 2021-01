Matilde Brandi, per lei un periodo difficilissimo: la forza di una giovane mamma (Di sabato 16 gennaio 2021) Per Matilde Brandi, giovane mamma di due splendide gemelle, non è certo un periodo facile e sereno, ma lei stessa dice di essere pronta a superarlo grazie alla forza che da sempre le trasmettono le figlie. Matilde Brandi ospite a Verissimo (fonte immagine: Instagram)Tramite un post su Instagram di pochissimi minuti fa, la bella soubrette televisiva e molto conosciuta dal pubblico italiano si apre ad un messaggio pieno di speranza, attraverso il quale fa capire qual è la strada che percorrerà per stare di nuovo bene. LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip 2020 prima puntata La porta rossa si apre per i primi concorrenti Matilde Brandi, chi la ricorda nella versione di giovane ... Leggi su altranotizia (Di sabato 16 gennaio 2021) Perdi due splendide gemelle, non è certo unfacile e sereno, ma lei stessa dice di essere pronta a superarlo grazie allache da sempre le trasmettono le figlie.ospite a Verissimo (fonte immagine: Instagram)Tramite un post su Instagram di pochissimi minuti fa, la bella soubrette televisiva e molto conosciuta dal pubblico italiano si apre ad un messaggio pieno di speranza, attraverso il quale fa capire qual è la strada che percorrerà per stare di nuovo bene. LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip 2020 prima puntata La porta rossa si apre per i primi concorrenti, chi la ricorda nella versione di...

Marco Costantini, ex compagno di Matilde Brandi e padre delle figlie Aurora e Sofia. La showgirl: "Papà straordinario, ma non mi merita". Matilde Brandi si sfoga con un lungo post sui social dopo l'annuncio della separazione.

