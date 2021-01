Mantova: con la Triestina pari a reti inviolate (Di sabato 16 gennaio 2021) Mantova, 16 gennaio 2021 - Il Mantova coglie un pareggio con un punto di rammarico con la quotata Triestina. Anche se l'incontro del "Martelli" è stato sostanzialmente equilibrato, in effetti, è stata ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 16 gennaio 2021), 16 gennaio 2021 - Ilcoglie un pareggio con un punto di rammarico con la quotata. Anche se l'incontro del "Martelli" è stato sostanzialmente equilibrato, in effetti, è stata ...

fanpage : ?? Sono arrivati i risultati dell'autopsia. - AMinghetti : RT @NicoSchira: La posizione di Marco #Giampaolo è in discussione: in caso di ribaltone (riflessioni in corso...) il #Torino pensa a Davide… - Davide1926___ : RT @NicoSchira: La posizione di Marco #Giampaolo è in discussione: in caso di ribaltone (riflessioni in corso...) il #Torino pensa a Davide… - GranataAndy : RT @NicoSchira: La posizione di Marco #Giampaolo è in discussione: in caso di ribaltone (riflessioni in corso...) il #Torino pensa a Davide… - SEMPREFMILAN : RT @NicoSchira: La posizione di Marco #Giampaolo è in discussione: in caso di ribaltone (riflessioni in corso...) il #Torino pensa a Davide… -