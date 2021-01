Maggioranza, il PD inizia ad avere paura: “Non moriremo per Conte” (Di sabato 16 gennaio 2021) Il gruppo di responsabili che potrebbe tenere il Premier Conte a Palazzo Chigi manda segnali minacciosi, mentre nel PD crescono i dubbi sulla strategia da seguire. La soluzione della crisi è ancora lontana. L’entusiasmo e l’ottimismo che trapelavano ieri da Palazzo Chigi si sono già raffreddati. Non perché l’ipotesi che i responsabili a sostegno di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 16 gennaio 2021) Il gruppo di responsabili che potrebbe tenere il Premiera Palazzo Chigi manda segnali minacciosi, mentre nel PD crescono i dubbi sulla strategia da seguire. La soluzione della crisi è ancora lontana. L’entusiasmo e l’ottimismo che trapelavano ieri da Palazzo Chigi si sono già raffreddati. Non perché l’ipotesi che i responsabili a sostegno di L'articolo proviene da Leggilo.org.

