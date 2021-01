Incidente sul Garda | Suv investe Kelderman e altri sei ciclisti della Bora di Sagan

(Di sabato 16 gennaio 2021) La base a Peschiera del. Oggi l'ultimo giorno di ritiro prima di spostarsi alle Canarie. In mattinata anche un tampone. Doveva essere una giornata di assoluto relax per la-Hansgrohe di ...

Gazzetta_it : Incidente sul lago di #Garda: macchina investe #Kelderman e altri sei ciclisti della #Bora di #Sagan - repubblica : Incidente sul K2, precipita e muore alpinista spagnolo - SmorfiaDigitale : Incidente sul K2, morto l'alpinista Sergi Mingote: precipitato mentre era impegn... - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Incidente sul lago di #Garda: macchina investe #Kelderman e altri sei ciclisti della #Bora di #Sagan - MichGPS : Articolo della @Gazzetta_it riguardante l'incidente di oggi alla @BORAhansgrohe in ritiro sul #lagodiGarda -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sul

la Repubblica

Grave incidente a Castelnuovo sabato pomeriggio prima delle 16: una squadra di ciclisti di livello internazionale, la Bora Hansgrohe, che era sulla strada in allenamento, è stata investita da un'auto ...L’ennesimo brutto incidente sulle strade ha visto oggi coinvolti diversi corridori della Bora-Hansgrohe, alcuni dei quali sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. La squadra si trova attua ...